“Positions” ist die neue Single von Ariana Grande. Um das Video gibt es jetzt schon einen riesigen Hype, denn es wirkt auffällig politisch. Und das kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Am Tag nach der letzten Debatte von Joe Biden und Donald Trump.

Ariana Grandes neue Single “Positions” hat die Twitter-Trends schon übernommen, bevor sie überhaupt erschienen ist. Dann wurde auch das Video dazu veröffentlicht und Fans finden: Es gibt jede Menge zu entdecken! Also los...

“Positions”: Ariana Grande zeigt sich in ihrem neuen Musikvideo als Präsidentin der USA

Das Musikvideo (bei dem übrigens Regisseur Dave Meyers Regie geführt hat), war gerade mal fünf Stunden draußen, da hatte es schon über fünfeinhalb Millionen Klicks. Kein Wunder, so viel wie die Fans hier analysieren und diskutieren.

Während der Text nach einer Liebeserklärung an ihren Freund klingt (z.B.:“Heaven sent you to me (…)”, also “Der Himmelt hat dich geschickt (…)”), wirkt das Video ziemlich politisch. Es startet nämlich im Weißen Haus, dem offiziellen Regierungssitz des US-Präsidenten.

Erste Szene: Ein Meeting. Ariana Grande als Präsidentin. Um sie herum keine Gruppe “alter weißer Männer”, sondern: People of Color, Frauen, junge Menschen. Es wird diskutiert - und vor allem zugehört. Ab da finden viele: Dieses Video hat eine außergewöhnliche Message.

Wie genau die aussieht, wird unterschiedlich interpretiert:

Bei ‘Positions’ geht es um Frauen-Empowerment, wie auch schon bei ‘God is woman’. @_janexpnda auf Twitter

Oder bräuchte man einfach allgemein mal eine andere politische Richtung? Vielleicht mal eine Frau als Präsidentin?

ariana grande is my kind of president. #streampositions https://t.co/zGVq30cJFC ًastraッ, Twitter, 23.10.2020, 11:19 Uhr

Das Video geht weiter: Ariana in der Küche, Ariana bei einer Auszeichnung, Ariana auf dem Weg zu einem Termin. Immer umgeben von Frauen. Auch das feiern ihre Fans: Ämter, die im Moment überwiegend von Männern besetzt sind, werden im Video von Frauen ausgeübt.

Wenn ihr mich fragt, zeigt das Video, dass eine Frau alle Positionen miteinander vereinen kann: auf der Arbeit sein, den Haushalt schmeißen... Kommentar unter dem YouTube-Video

Und dann gibt es da auch noch die vielen Anspielungen auf berühmte Frauen, die einige Fans entdeckt haben wollen: Von Lady Diana, der verstorbenen Prinzessin von Wales, bis zur ehemaligen First Lady Jackie Kennedy.

she was definitely paying tribute to them #POSITIONS @ArianaGrande https://t.co/I60mJ69zj5 victoria ♡︎ 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𑁍, Twitter, 23.10.2020, 10:02 Uhr

Das Netz feiert Ariana Grande als Präsidentin der USA

Dass das Video so kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA und direkt nach der letzten Debatte der Kandidaten Joe Biden und Donald Trump rauskam, war sicherlich kein Zufall. Für die Fans ist Ariana nach DIESEM Video deshalb die wahre Gewinnerin in dieser Sache:

Who won last nights leaders debate - Trump or Biden? Me: Ariana Grande 🏵 https://t.co/AgUSl9Iwx7 يونس⁴ 🍬, Twitter, 23.10.2020, 9:47 Uhr

Nothing but respect for MY CHIEF: @ArianaGrande. #positions https://t.co/P0EHBg9rgL MTV, Twitter, 23.10.2020, 6:08 Uhr