Das sind die Geschwister der Stars

Acht von zehn Kindern wachsen mit Geschwistern auf. Egal ob Streit oder Harmonie: Am Ende lieben wir doch alle unsere Geschwister. So sieht's auch bei den Stars aus.

Was wären wir ohne unsere große Schwester, von der wir uns das schicke Kleid ausleihen? Oder ohne unseren kleinen Bruder, den wir vorschicken, wenn wir was kaputt gemacht haben? Ohne unseren großen Bruder, der uns mitten in der Nacht von der Party abholt? Oder die kleine Schwester, die den Rücken freihält, damit wir länger feiern gehen können?

Richtig: Nur ein halber Mensch. Und auch die meisten deiner Lieblingsstars sind mit Geschwistern aufgewachsen. Wer sie sind und was sie als 'Promi-Geschwister' so machen, checkt ihr oben in der Galerie.