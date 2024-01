Achtung - Breaking News: Paris Hilton hat das Selfie erfunden. Ja, das ist ihr jetzt eingefallen - und natürlich gebührt dem Erfinder von so etwas Gigantischem viel Ehre!

Paris Hilton ist tatsächlich der festen Überzeugung: Sie und Britney Spears haben das Selfie erfunden.



Gepostet hat sie ein Bild auf Twitter mit der Überschrift: "Heute vor 11 Jahren haben Britney und ich das Selfie erfunden".

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! https://t.co/1byOU5Gp8J



So ist das also!? Der Post geht auf jeden Fall steil und wurde schon 33-tausend mal retweetet. Aber so ganz einig sind sich die Fans da trotzdem nicht und diskutieren, wer denn jetzt wirklich das Selfie erfunden hat. Ein Follower ist zum Beispiel ganz fest davon überzeugt, dass Madonna das erste Selfie schon 1985 gemacht hat. Noch historischer: Ein anderer User postet ein Spiegelselfie von einem Mann aus dem Jahr 1910.



