Trettmann war Babysitter von Felix Brummer a.k.a. Kummer

Neulich haben wir mit Kummer gesprochen, ihr kennt ihn auch als Felix Brummer von Kraftklub. Neben Infos zu seinem neuen Soloalbum "Kiox" hat er auch ein paar Schwanks aus seiner Vergangenheit erzählt.

Tretti der Feature-Gast? Ne, Tretti der Babysitter!

Natürlich haben wir ihn im Interview auch auf potentielle Feature-Gäste auf dem neuen Album angesprochen. Da er in der Vergangenheit auch oftmals mit Trettmann zusammengearbeitet hat, lag die Frage nahe, ob Tretti denn auch auf der neuen Platte drauf ist. Obwohl er nichts zu überhaupt einem Feature sagen wollte, kam dann urplötzlich diese geniale Anekdote.

Trettmann hat bei meinem Vater im Plattenladen gearbeitet. Da war er tatsächlich oft der Babysitter von meinem Bruder und mir! Wir durften lange Fernseh' schauen...

Kann man sich irgendwie richtig schön vorstellen. Dada Trettmann sitzt da und visualisiert schon seine zukünftige Karriere während Klein Felix schreit:" ICH WILL NICHT NACH SPINAT!"

Das Kummer-Geständnis auf Tour

"Kiox" wird das erste Album von Felix sein, bei dem die anderen Jungs von Kraftklub von der Tribüne aus zugucken müssen. Wie vermittelt man also seinen Bandkollegen, dass sie nicht mitspielen dürfen?

Ungefähr so: irgendwann auf Tour gab es wohl eine Bandsitzung, bei der das Thema zur Sprache kam.

Ich hab mich mit den Jungs hingesetzt. Ich glaube, die dachten ich werde Vater oder so. Dann hab ich ihnen gesagt, dass ich ein Soloalbum rausbringen will.

Die Kollegen hätten sich bestimmt auch auf Nachwuchs gefreut, genauso happý waren sie am Ende aber auch über den Plan von Felix, ein Soloalbum rauszubringen.

"Kiox" wird sehr persönlich. Und deep.

Ein sehr persönliches Album wird es werden, das lässt schon die Single "9010" erahnen. Vor allem wird es aber ein Rap-Album werden. Der Grund ist nicht etwa, dass Felix die Nase voll von Gitarren hat. Es war eher die Länge der Texte, die ihn auf den Rapfilm gebracht haben. Die Texte waren schlicht zu lang, um in einem Rocksong zu funktionieren.

Ein Kraftklubber ohne Gitarren? WTF?

Für viele Kraftklub-Fans war der Release des neuen Songs "9010" ein kleiner Dämpfer, natürlich vor allem für die Fans von Gitarren. Auch Felix Kummer hatte ein bisschen Bammel vor den Reaktionen auf das neue Material.

Wer Kraftklub kennt, weiß aber, dass die Jungs schon immer einen Faible für Rap hatten, Felix war vor Kraftklub ja auch schon als Rapper unterwegs. Es geht also quasi back to the roots für ihn.

Trotzdem kann man es nie allen recht machen. Das weiß auch Kummer.

Es wird auf jeden Fall Leute geben, die sagen: Das ist doch scheiße! Aber zu glauben, dass es alle gut finden, wäre auch total anmaßend.

Hier noch die harten Fakten

Wir jedenfalls können uns ein Rap-Album von Felix Kummer sehr gut vorstellen und sind schon ganz gespannt darauf! Felix hat sogar in seiner Heimatstadt einen eigenen Plattenladen hergerichet und wird dort vor Ort auch sein Album verkaufen. Dieser Laden war ursprünglich mal eine ausgebrannte DDR-Kneipe namens "Die Glocke". 12 Songs gibt's direkt auf seiner ersten Platte - als Release-Termin ist bis jetzt der 11. Oktober 2019 geplant.