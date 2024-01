Bausa verschiebt seine Tour - und kündigt sein letztes Album an?

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Bausa lieferte uns Lieblingssongs wie "Mary" oder "Was du Liebe nennst". Jetzt will sich der Rapper scheinbar aus dem Game zurückziehen. Kündigt er mit diesem Post etwa sein letztes Album an?