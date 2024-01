Eine TikTokerin, die als Bedienung in einem Restaurant in Manhatten gearbeitet hat, hat jetzt auf TikTok verraten, wie sich die Stars verhalten haben. Sie war vor allem von Hailey Bieber echt nicht begeistert!

Die TikTokerin @juliacarolann aus New York hat wohl in einem teuren Restaurant in Manhatten gearbeitet. Ein Restaurant, in dem scheinbar viele Stars essen gehen. In zwei Videos, die Julia jetzt rausgehauen hat, bewertet sie nämlich verschiedene Stars, zum Beispiel auch Gigi & Bella Hadid oder Beyoncé. Die Videos kommen mega an - zusammen haben sie schon knapp 20 Millionen Klicks!

So nett sind Hailey Bieber, Kendall Jenner und Beyoncé wirklich:

Gigi und Bella Hadid

Die Hadid-Schwestern bekommen von Julia eine 10/10. Julia findet, die beiden Models waren sehr nett zu ihr. Sie wüsste Nichts, das sie irgendwie an den beiden kritisieren könnte.

❤️

Cameron Dallas

Vom Schauspieler Cameron Dallas (Bad Neighbors 2) war Julia schon nicht mehr so begeistert. Mit ihm sagt sie, hat sie eine schlechte Erfahrung gemacht. Er wollte wohl einen Tisch mit Freunden haben, obwohl der Laden schon geschlossen hatte. Julia sagt, das war ein klassischer "Weißt du eigentlich, wer ich bin?"-Moment. Deswegen gibt sie Cameron nur eine 4/10 auf der Sympathie-Skala.

@bryant

Hailey Bieber

Auch von der Frau von Justin Bieber, Hailey Bieber, ist Julia enttäuscht. Das Model hätte sich jedes Mal, wenn Julia ihr begegnet ist, einfach nicht nett verhalten. Deswegen gibt es bei Hailey nur eine 3,5/10.

Hailey hat das Video sogar kommentiert und sich entschuldigt. Sie schreibt übersetzt: "Ich bin über dieses Video gestolpert und wollte nur Entschuldigung sagen, wenn ich dir jemals ein schlechtes Gefühl gegeben habe oder mich schlecht benommen habe. Das war nie meine Absicht!"

Billie Eilishs Eltern wollten sie wegen Justin Bieber in Therapie stecken

Kylie Jenner

Kylie Jenner, die man vor allem aus der Show "Keeping Up with the Kardashians" kennt, bekommt sogar nur 2/10 Punkten. Julia erzählt, Kylie hätte ihr mal 20$ Trinkgeld gegeben, bei einer 500$ Rechnung. Für Julia ist das zu wenig.

let’s skip to the good part💫💫

Josh Peck

Im Gegesatz dazu war Julia von Schauspieler, Comedian und YouTuber Josh Peck richtig begeistert. Sie sagt, Josh sei der netteste Celebrity, den sie jemals getroffen hat. Dafür vergibt Julia eine 10/10.

When you run into yourself from 2004, you give yourself a ride.

Kendall Jenner

Nach Kylie Jenner war Julia auch von deren Schwester Kendall Jenner nicht begeistert. Julia findet, dass Kendall sehr kaltherzig war und sogar immer jemand für sie gesprochen hat. Auf sie wirkte diese komische Angewohnheit fast so, als wäre Kendall einfach schüchtern. Deswegen gibt es von Julia noch einen Bonus - 4/10.

1 week as a blonde, remember?

Nick Jonas

Richtig sympathisch soll laut Julia auch noch Nick Jonas sein. Der Sänger von den Jonas Brothers war bei seinem Restaurant-Besuch wohl sehr normal und nett. Deswegen vergibt Julia eine solide 8/10.

Love you mom. Happy birthday! 🎂

Beyoncé

Wahnsinnig begeistert ist Julia aber von Beyoncé. Die Sängerin war mit ihrem Mann JayZ zu Besuch und wäre sehr nett gewesen. Am Ende soll Beyoncé nochmal den Augenkontakt zu Julia gesucht haben, um ihr nochmal direkt Danke zu sagen. Für diese Begegnung gibt es von Julia eine 1000000/10. Sie war also ziemlich überwältigt. 😄

TikTokerin bewertet Stars

Hier gibt es die beiden Videos von Julia:

Wichtig ist natürlich: Alle diese Bewertungen hat nur Julia vorgenommen. Sie basieren auf den Erfahrungen, die sie gemacht hat. Das betont sie auch extra auf ihrem Profil. Ob sich die Stars immer so verhalten, weiß Julia nicht.

