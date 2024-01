Dass Billie Eilish ein absoluter Justin Bieber-Fan ist, war schon bekannt. Wie krass es ihr damit als Teenie ging, haben Billies Eltern jetzt in ihrer Radio-Show erzählt.

Wie der Name schon sagt, quatscht Billie Eilish in ihrer Radio-Show „me & dad radio“ eigentlich mit ihrem Papa - über Musik, ihre Gedanken zu Songs und zu besonderen Momenten. In der aktuellen Folge haben die beiden Billies Mama als Special Guest dazugeholt. Und die hatte einiges zu erzählen…

Billie Eilish spricht mit ihrer Mutter über Justin Bieber-Fanmomente

Als es in der Show um einen Song von Justin Bieber geht, teilt Billies Mutter Maggie ihre Erinnerungen dazu: Wenn sie ihre Tochter nachmittags zum Tanztraining gefahren hat, wäre immer entweder Marina and the Diamonds oder eben Justin Bieber gelaufen.

Gegen Bodyshaming: Billie Eilish zeigt sich ohne weite Klamotten

Der Song „As long as you love me“ sei dabei besonders emotional gewesen und habe ihre Tochter regelmäßig zum Weinen gebracht. Auch das Video dazu sei ein großes Thema gewesen.

Ich weiß noch, wie Billie mir von dem Video zu dem Song erzählt hat und wie aufgeregt sie war, dass das jetzt rauskommt und wie sie geweint und geweint hat.

Dass Billie ein großer Fan von Justin Bieber ist, sei ja bereits bekannt. Spätestens seit diesem Treffen wissen alle: Auch eine Billie Eilish hat manchmal einen Fangirl-Moment.

Amazing show @ArianaGrande . Super proud of you. Had a moment mid show :) @billieeilish https://t.co/UA3ci8QiV9

Dass der Song "As long as you love me" im Speziellen ein großer Teil davon sei, wüssten bisher wahrscheinlich nicht so viele.

Warum Billie Eilish etwas so peinlich war, dass sie fast weinen musste

Billie Eilish weint wegen Justin Bieber-Song

Und tatsächlich scheint das Lied für Billie Eilish auch heute noch etwas ganz Besonderes zu sein. Als ihre Eltern den Song anspielen, kann sie ihre Gefühle nicht zurückhalten.

Oh mein Gott, sie weint gerade schon wieder.

Kurze Zeit später bricht Billie den Song ab: „Ich muss das anhalten.“

Ihr Vater findet das vollkommen unbedenklich und betont, dass das die Macht von Musik sei: Sie würde in den Leuten etwas auslösen. Nur deshalb würde man die Musik hören.

Backstage mit Felix Lobrecht, Justin Bieber & Co.: Diese Dokus zeigen das Leben der Stars

Therapie wegen Justin Bieber? Das verraten Billie Eilishs Eltern

Etwas mehr Sorgen haben sich ihre Eltern wohl gemacht, als sie noch ein Teenie war. Laut Billie Eilishs Mutter hätten sie sogar überlegt, ihre Tochter in Therapie zu schicken. Die Sängerin kann das erst gar nicht glauben. Ihre Mutter erklärt das mit den Gefühlsausbrüchen ihrer Tochter:

Es war so intensiv. Und hat dir so weh getan.

Umgesetzt haben sie die Überlegung dann nicht. Aber wegen Justin Bieber fast in Therapie? Damit ist Billie Eilish wohl endgültig Biebs-Fangirl Nummer 1.

