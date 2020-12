Im Februar 2021 erscheint die Doku "The World's a Little Blurry" von Sängerin Billie Eilish. Jetzt hat Billie Eilish auf ihrem YouTube-Kanal einen ersten Trailer rausgehauen. Schon Minuten nach Veröffentlichen sind die Fans am Ausrasten.

Nachdem Billie Eilishs Tour im Frühjahr 2020 durch die Covid-19-Pandemie auf ungewisse Zeit verschoben wurde, können sich ihre Fans endlich mal wieder auf positive Nachrichten freuen: Im Februar 2021 wird eine Doku über Billie Eilish veröffentlicht. Jetzt gibt's den ersten Trailer: “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” The documentary film Coming to theaters and Apple TV+ Feb 26 @AppleTV @rjcutler https://t.co/buU6z3hCnD billie eilish, Twitter, 15.12.2020, 18:00 Uhr Im Trailer sieht man Szenen aus ihrem Privatleben und von ihren Shows. Aber auch Bildschnipsel aus ihrer Kindheit. Ein paar Minuten nach Veröffentlich sind die Fans schon total gehypt und können es kaum erwarten... Lady Gaga wollte nicht mehr berühmt sein Billie Eilish Doku wird wohl ziemlich teuer Ab Februar 2021 soll "The World's a Little Blurry" auf Apple TV+ und in ausgewählten Kinos laufen. Berichten zufolge greift Apple für diese Doku tief in die Tasche, 25 Millionen Doller soll die Produktion des Films gekostet haben. Die Doku von Billie Eilish und Co.: Diese Dokus zeigen das Leben der Stars