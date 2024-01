Billie Eilish hat mit "Your Power" einen neuen Song rausgebracht. Davor hat sie schon auf Instagram Albumnews gedroppt. Was sie über ihre neue Musik verraten hat, erfährst du hier.

Mit dem Instagram-Posting zu ihrer neuen Frisur hat Billie Eilish Like-Rekorde gebrochen. Der Post zu ihrem nächsten Album kam da jetzt ziemlich nah dran.

Darunter erklärt sie, dass ihr neues Album „Happier Than Ever“ heißen wird und am 30. Juli erscheint.

Außerdem schreibt sie:

Das ist meine liebste Sache, die ich jemals gemacht habe und ich bin so aufgeregt und nervös und kann kaum erwarten, dass ihr das hören könnt.

Und weiter:

Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt empfunden wie für dieses. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle.

Dazu hat sie in ihrer Story eine Track List gezeigt, wonach scheinbar 16 Songs auf „Happier Than Ever“ zu hören sein werden.

"Einer meiner Lieblingssongs": Billie Eilish releast "Your Power" und teilt die Bedeutung dahinter mit ihren Fans

Am Donnerstag veröffentlichte sie außerdem einen neuen Song: "Your Power". Auf Instagram sagt Billie Eilish darüber: "Das ist - von allen Songs, die ich bisher geschrieben habe - einer meiner Lieblingssongs. Ich fühle mich sehr verletztlich, weil er mir so am Herzen liegt. Es geht um viele verschiedene Situationen, von denen wir entweder Zeuge wurden oder die wir selbst erlebt haben. Ich hoffe, das kann zu einer Veränderung inspirieren. Versuche, deine Macht nicht zu missbrauchen."

Der letzte Satz ist gleichzeitig der erste Satz des Songs - und die zentrale Message.

