Billie Eilish hat einen neuen Song rausgebracht: „Therefore I Am“ heißt der. Fans finden: Die Message dahinter ist stark, das Video dazu ein wahrgewordener Kindheitstraum.

Mit dem schwarz-weiß Video zum Bond-Song „No Time To Die“ hat das nichts mehr zu tun. In ihrem neuen Video ist Billie Eilish nachts alleine in einer riesigen Shopping-Mall und schnappt sich alles, worauf sie Lust hat: 'ne Brezel, einen Donut, Pommes, was zu trinken. Ein bisschen so, wie man sich das als Kind manchmal gewünscht hat. War wohl ihre Idee, unter dem Video steht: Directed by Billie Eilish.

Okay, die Kommentare zum Video-Look sind an sich schon interessant bis lustig.

„Wer auch immer sich das Konzept ausgedacht hat, ist ein Genie, weil es das genaue Gegenteil von dem ist, was man von einem Mainstream Artist erwarten würde.“

„Plot twist: Das wurde nur gemacht, weil sie während der Quarantäne in die Mall wollte.“

„Niemand:

Währenddessen Billie: * benutzt die ganze Mall als ihren Kühlschrank *“

„Ich habe mich während des gesamten Videos gefragt, wann sie die verdammte Brezel isst.“

Aber da ist noch mehr als "nur" der Spaß-Faktor.

Was steckt hinter den Lyrics zu Billie Eilishs „Therefore I Am“?

Abgesehen davon, dass uns der Song wahrscheinlich die nächste Zeit als Ohrwurm begleiten wird, fällt einigen Fans noch mehr auf.

Ist die Tatsache, dass sie quasi während des gesamten Videos isst, zum Beispiel ein Statement gegen die miesen Bodyshaming-Kommentare der letzten Wochen?

Heftiges Bodyshaming gegen Billie Eilish: Das ist passiert

Dazu könnten auch die Textzeilen

„So go have fun I really couldn’t care less“

oder

„I don’t want press to put your name next to mine, we’re on different lines“

oder auch

„I’m sorry, I don’t think I caught your name“

passen. Schließlich ist „Du könntest mich nicht weniger interessieren. Wir sind nicht auf dem gleichen Level. Ich merke mir nicht mal deinen Namen“ ein ziemlich krasses Statement. Heißt das vielleicht, ihr sind Bodyshaming-Kommentare und Co. einfach egal?

Und irgendwie kommt einem „I think, therefore, I am“ - also „Ich denke, also bin ich“ doch irgendwie auch bekannt vor, oder? Stimmt. Aber Achtung, jetzt wird’s tiefgründig: Das war ein Satz vom Philosophen René Descartes, bei dem es um die eigene Existenz geht. Ob Billie vielleicht wirklich auf den Philosophen anspielt?

Es gibt also sowohl in den Lyrics zum neuen Song als auch im Video einiges zu analysieren.

Was genau mit all diesen Anspielungen gemeint ist, weiß aber wahrscheinlich nur Billie selbst, ihre Fans feiern aber auf jeden Fall die Entwicklung, die sie in der letzten Zeit gemacht hat und die Tatsache, dass ihre Songs immer so persönlich wirken.