Demi Lovato im Hochzeitskleid?!

Mega hübsch! Hat Demi heimlich geheiratet?

Nichts da mit Hochzeit! Die letzten Tage haben Fans von Demi Lovato darüber spekuliert, ob die Sängerin heimlich geheiratet hat. Jetzt scheint festzustehen, dass ihre geposteten Hochzeitsbilder etwas mit ihrem neuen Musikvideo zu tun haben.

Everything I need... #TellMeYouLoveMe December 1st 💗



Demi Lovatos Musikvideo zu „Tell Me You Love Me“ soll am Freitag erscheinen. Im Netz hat sie jetzt schon mal einen Ausschnitt daraus gepostet, in dem wir einen Kleiderständer sehen, auf den so ein Hochzeitskleid richtig gut passen würde! Scheint so, als seien die Bilder mit ihr im Hochzeitskleid nur Auszüge aus dem Video – und trotzdem freuen wir uns jetzt umso mehr auf Freitag und Demi Lovato im Hochzeits-Look!