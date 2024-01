Drake hat jetzt eine eigene Cannabis-Marke

Legalisierung von Cannabis

Uruguay war lange das einzige Land, das Cannabis zum Teil legalisiert hat. In den USA wurde in sieben Bundesstaaten, unter anderem Colorado und Washington, der Verkauf und Konsum ebenfalls unter Vorschriften legalisiert. In den Niederlanden ist der Konsum und Verkauf der Drogen übrigens NICHT erlaubt. Lediglich die "Coffeeshops" werden offiziell geduldet. In Kanada ist der Verkauf und Konsum von Cannabis seit Oktober 2018 erlaubt. Kritiker warnen vor gesundheitlichen Schäden durch den Cannabis-Konsum und eine Zunahme von Unfällen unter Drogeneinfluss.