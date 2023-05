G-Eazy gönnt sich geile Grillz

Was würdet ihr machen, wenn ihr 30.000 Dollar übrig hättet? Rapper G-Eazy weiß es: Neue Grillz in Rosé-Gold mit 500 Diamanten.

Es gibt ja viele Möglichkeiten 30.000 Dollar auszugeben aber Rapper G-Eazy steckt sie sich am liebsten in den Mund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich Grillz gegönnt. Eine mit rosé-goldene und diamantenbesetzte Zahnschiene, die sein Lächeln erstrahlen lassen soll.

Smile big 🌹

Es geistert zur Zeit ein Gerücht durchs Netz, dass er und seine Ex Halsey wieder zusammen sein sollten. Wenn dem wirklich so sein sollte, empfehlen wir Halsey künftig eine Sonnenbrille aufzusetzen, damit sie nicht so geblendet wird.