Grammy Nominierungen für 2018 sind raus

Die Nominierten für die nächste Grammy-Verleihung 2018 stehen fest! Ganz vorne mit dabei: Jay-Z, Kendrick Lamar und Bruno Mars.

Bevor am 28. Januar 2018 die nächsten Grammys verliehen werden, wird es jetzt besonders spannend für alle Nominierten. In gleich acht Kategorien darf sich Jay-Z über eine Nomnierung freuen. Sieben Nominierungen gab es für Kendrick Lamar und sechs für Bruno Mars.

Aber auch Zedd ist zusammen mit Alessia Cara nominiert - in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" für ihren gemeinsamen Song "Stay". Damit könnte Zedd schon zum zweiten Mal einen Grammy gewinnen.

So wie in diesem Jahr wird auch 2018 wieder James Corden die Show moderieren. Zum 60-jährigen Jubiläum werden die Grammys dann im Madison Square Garden in New York verliehen.