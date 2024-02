Dieser Instagram-Account leakt Teenie-Fotos von Billie Eilish

Alte Teenie-Fotos von sich anschauen, ist meistens einfach ultra unangenehm. Ein Insta-Account hat jetzt echt 'ne Menge alter Bilder von Billie Eilish gefunden und veröffentlicht. Wie sie das wohl fand?

So richtig private Fotos sieht man von Stars ja meistens nicht wirklich. Der Account @billiesindestructibleyiddies hat sich aber auf die Suche nach privaten und teilweise echt super alten Bildern von Sängerin Billie Eilish gemacht. Und wer auch immer hinter dem Account steckt, wurde fündig...

Inzwischen sind knapp 100 Fotos von Billie Eilish oder ihrem Bruder Finneas auf dem Account veröffentlicht worden. Billie Eilish hat den Account natürlich auch selbst schon gefunden und in ihrer Insta Story mal ein paar Bilder durchgeklickt.

Billie Eilishs Reaktion auf ihre alten Fotos

Sängerin Billie lacht sich einfach den Arsch ab, während sie auf Instagram die alten Bilder von sich auf dem Account durchklickt. Billie schreibt zwar in der Insta Story "Ich hasse euch alle dafür, dass ihr solche Fotos von mir findet", aber so wie sie über die Bilder lacht, scheint sie es ja eigentlich fast zu feiern, was die Leute so für Fotos ausgraben. Also Humor beweist sie damit schon mal!

Billie Eilish spricht über ihr Tourette und warum sie ungern lächelt

Hier ein paar Billie Eilish Highlights

Man muss einfach sagen, auf dem Account ist schon ziemlich viel legendäres Billie-Eilish-Fotomaterial drauf. Unsere Favoriten teilen wir mal:

Platz 3: WARUM IST DAS SO NIEDLICH?

Platz 2: Chiller-Hose 2.0!

Platz 1: Der Traum jeder Tanzgruppe

Aber das süßeste Foto von hat Billie selbst vor einer Weile gepostet. Und ohne das können und wollen wir diesen Artikel hier nicht beenden: