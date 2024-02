„Love Not War (The Tampa Beat)“ von Jason Derulo feat. Nuka hat einen guten Beat, Ohrwurm-Potenzial und den passenden TikTok-Tanz gibt’s on top direkt dazu. Wird das jetzt das neue „Savage Love“?

Okay, neue Songs dauernd mit vorherigen zu vergleichen, ist irgendwie uncool. In dem Fall kommt man aber fast nicht drumherum. Nachdem „Savage Love“ uns als Sommerhit in den letzten Monaten begleitet hat und TikTok, Instagram und Co. mit passenden Tanzvideos überflutet wurden, gibt’s mit „Love Not War (The Tampa Beat)“ direkt Nachschub.

„Love Not War (The Tampa Beat)“: Jason Derulo und die TikTok-Beats

„Savage Love“ hatte den Zusatz „Laxed - Siren Beat“ und eine komplizierte Vorgeschichte. Die Melodie hat sich eigentlich der damals 17-jährige Highschool-Schüler Joshua (Künstlername Jawsh685) ausgedacht und damit auf TikTok schon vor "Savage Love" einen Hype ausgelöst. Jason Derulo hat daraus dann einen eigenen Song gebastelt. Davon waren am Anfang nicht alle begeistert.

Auch bei „Love Not War“ fällt der Zusatz „The Tampa Beat“ auf - und tatsächlich gab es auch hier schon vor einigen Wochen einen Remix, der auf TikTok gefeiert wurde. Dance-Moves inklusive.

Das alles wird im aktuellen Jason Derulo-Song (und auch Video) wieder aufgegriffen.

Jason Derulo und die TikTok-Beats - das scheint zu funktionieren! Oder liegt das vielleicht doch an einer ganz anderen Sache?

„Love Not War (The Tampa Beat)“: Jason Derulo singt wieder seinen Namen

Aberglaube, Erfolgsrezept oder alles nur ein Gag? Früher hat Jason Derulo bei vielen Songs am Anfang seinen Namen gesungen. Dann hat er damit aufgehört - und bei „Savage Love“ wieder angefangen. Warum? Das hat er der Moderatorin Ellen DeGeneres mit einem Augenzwinkern verraten. In "Love Not War (The Tampa Beat)" macht er das schon wieder!

Ist "Love Not War (The Tampa Beat)" der nächste TikTok-Erfolg von Jason Derulo?

Wir können also festhalten: Ohrwurm-Lyrics treffen TikTok-Beat, Jason Derulo singt zu Beginn des Songs seinen Namen und die Social Media-Welt übt vor dem Spiegel schon mal die passenden Dance-Moves. Bei „Love Not War“ erinnert einiges an „Savage Love“.

Ob der Song auch erfolgsmäßig an den Sommerhit 2020 anknüpfen kann, werden wir in den nächsten Wochen dann sehen.

