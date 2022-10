Orlando Bloom macht Katy Perry einen Heiratsantrag im Hubschrauber

Jetzt ist es offiziell: Katy Perry und Orlando Bloom sind verlobt! Er soll den Antrag in einem Hubschrauber gemacht haben, das hat Katy bei Jimmy Kimmel gesagt.

Erst gab es noch Gerüchte über die beiden! 2016 sind sie zusammen gekommen und hatten sich zwischendurch sogar schonmal getrennt. Am 15. Februar hat Katy dann dieses Bild auf Instagram gepostet:

full bloom

Und dann gingen die Spekulationen los! Herzchenluftballons, ein Ring am Ringfinger und das alles einen Tag nach dem Valentinstag? Das kann eigentlich nur eins bedeuten: Es gab einen Antrag!

In der Show von Jimmy Kimmel hat Katy jetzt offiziell von Orlandos Antrag erzählt! Es war in einem Hubschrauber. Er hat ihr einen Brief geschrieben den sie lesen musste, während er schonmal den Champagner ausgepackt hat. Als der Hubschrauber gelandet ist, hat unten schon die ganze Familie von Katy gewartet! Und das alles am Valentinstag. Kein Wunder, dass Katy so begeistert wirkt! 😍