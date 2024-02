Das Jahr 2020 hat krass angefangen: Große Teile Australiens stehen in Flammen und im Iran ist ein Flugzeug abgestürzt. Das alles scheint aber in den Hintergrund zu rücken. Die Frage, die gerade ganz Deutschland beschäftigt: Sind Mark Forster und Lena Meyer-Landrut ein Paar?

In Zeiten von Instagram, Facebook und Co. verbreiten sich Nachrichten wie ein Lauffeuer. Aber nicht nur aktuelle News werden in sekundenschnelle geteilt, sondern auch Gerüchte. So wurde heute nicht nur darüber berichtet, dass Lena Meyer-Landrut über Silvester Urlaub am Tegernsee gemacht hat...

Kommt alle prima ins neue Jahr ! Hab euch lieb 💙

... sondern es wurde im selben Atemzug darüber spekuliert, dass Mark Forster mit im Urlaub war. Laut der Zeitschrift Bunte wollen namentlich nicht genannte Hotelgäste Mark Forster mit ihr gesehen haben. Händchen haltend.

Beziehung zwischen Lena und Mark bisher nicht bestätigt

Auf Instagram hat Lena viele Fotos von ihrem Silvesterurlaub gepostet ... aber ohne Mark!

Happy new year alle. Ich glaub ich schreib in den nächsten Tagen nochmal einen kleinen Text zum vergangenen Jahr, was eins der wildesten war an das ich mich erinnern kann. Hier und heute gehts um jetzt und das kommende Jahr. Seid mutig und wild. Abenteuerlustig und frei. Genießt den Moment und seid dankbar. Ich Versuch das auch alles Auf ein grandioses 2020 ♥️ Only Love, L

Ob die Zwei nun tatsächlich zusammen im Urlaub waren und ob sie wirklich ein Paar sind, haben weder die Sängerin noch der Musiker bestätigt. Trotzdem wird überall darüber berichtet. Es gibt viele Artikel, die sich auf die eine gleiche Quelle beziehen. Die Tatsache, dass die Beziehung eigentlich von keiner Seite aus bestätigt wurde, hält die Wenigsten davon ab, die beiden als "das nächste Traumpaar" zu verkaufen.