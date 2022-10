Carpool Karaoke: Migos bringen 200 Tausend Cash in James Cordens Auto

Das Hiphop-Trio Migos war zu Gast beim Carpool Karaoke mit James Corden. Und das war wohl der witzigste Auftritt in diesem Auto! Migos beim dabben zu Whitney Houston siehst du hier!

Es ist wahrscheinlich das lustigste Video, das in diesem Auto gedreht wurde. US-Comedian James Corden cruist ja immer wieder mit verschiedenen Stars durch Los Angeles. Dieses Mal im Carpool Karaoke-Auto: Migos!

Das amerikanische Hiphop-Trio bestehend aus Offset, Quavo und Takeoff haben da nicht nur ihre größten Hits wie "Walk it talk it" zusammen mit James Corden gerappt. Sondern auch weltbekannte Hits, die stilistisch und generell so gar nicht zu den drei Jungs passen. Zum Beispiel haben sie "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston gesungen. Wobei singen kann man das jetzt nicht unbedingt nennen. Migos haben in diesen Track ihren eigenen Musik-Touch reingebracht - zum Beispiel den Rap-Ausdruck "scurr" oder laute Hauch-Geräusche.

Das Verstörende an der Autofahrt ist aber die Szene, in der Offset (hinten links) plötzlich 210.000 US Dollar in Bar aus einer Tasche rausholt. Entweder haben sie das Geld wirklich dabei gehabt oder es war alles für die Show geplant. Eher Letzteres. Denn: Sie waren zusammen mit James Corden zwischendurch mit diesem Geld shoppen. Und haben ihm ein nagelneues, kosmisches Outfit rausgesucht. Oben kannst du dir das witzige Video in voller Länge rein ziehen!