Miley Cyrus ist musikalisch nicht unbedingt festgelegt: Pop-Musik kann sie, aus einer Country-Familie kommt sie. Aber Metal? Damit hätten sie ihre Fans bisher wahrscheinlich nicht in Verbindung gebracht. Laut einem Interview heißt ihr nächstes Projekt aber tatsächlich: Metallica Cover-Album.

Über Mileys Imagewandel in den letzten Jahren muss man nicht mehr sprechen. Ganz früher haben wir ihr die brave Hannah Montana abgekauft, ihre nicht mehr ganz so braven Nummern der letzten Jahre - wie "Wrecking Ball" oder "We Can't Stop" - waren krasse Ohrwürmer.

Aber dass wir ihre nächsten Songs bald unter der Rubrik “Metal” suchen müssen? Das kam für einige dann doch überraschend.

Wobei...wer sich in den letzten Monaten angeschaut hat, was bei Miley Cyrus musikalisch so los war, der konnte schon ein paar Hinweise finden. Im letzten Jahr hat sie zum Beispiel auf dem Glastonbury Festival “Nothing Else Matters” gesungen und vor ein paar Tagen mit einem Cover von “Zombie” ihren Instagram-Account gerockt – zumindest, wenn man sich die Reaktionen ihrer Fans, Freund*innen und Kolleg*innen anschaut.

Jessie J schreibt dazu: "Superstar", Schauspielerin Lili Reinhart kommentiert: "Holy sh*t, rock n roll queen". Die Leute feiern's mit über 2 Millionen Aufrufen.

Miley Cyrus spricht in einem Interview über ihre Metallica-Pläne

In einem Gespräch mit dem “Interview”-Magazin hat sie jetzt erzählt, dass sie gerade ein Album voller Metallica-Cover planen würde.

Wir haben an einem Metallica Cover-Album gearbeitet. Wir sind so froh, dass wir während dieser ganzen Sache weiter an unserer Kunst arbeiten können. Miley Cyrus im Interview Magazin

Wie die News ankommt? Hängt wahrscheinlich davon ab, wen man fragt. Im Netz findet man zumindest gerade alles.

Von: “Warum sollte Metallica das erlauben?”

Bis zu: “Ich bin gespannt. Ihre Stimme klingt in letzter Zeit unglaublich.”

Wäre zumindest nicht das erste Mal, dass Miley mit einer neuen musikalischen Richtung überrascht.