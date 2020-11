Musikerin Nessi wirkt in ihren YouTube-Videos, als sei sie das Selbstbewusstsein in Person. Mit uns hat sie darüber gesprochen, warum sie in Wirklichkeit aber lange unsicher war.

Die Stimme von Nessi kennen viele. In Songs wie "Deine Mutter" singt sie zwischen Rap-Größen wie Kool Savas oder Sido. Sieht man Nessi in Musikvideos, denkt man: „Wow, ist die selbstbewusst“. In Wirklichkeit war das aber lange Zeit nicht so, erzählt sie Walerija im Interview bei Brust Raus. Ich habe mich lange Zeit mit den falschen Menschen umgeben, die gesagt haben ‚Boah, deine Beine sind zu dick. Du hast ’n Doppelkinn’. Ich habe mich nur noch vor mir selber geekelt. Nessi im Interview Für Nessi war es schwierig, damit umzugehen. Inzwischen hat sich aber viel bei ihr getan - sie fühlt sich wohler in ihrem Körper: Ich hab halt einen größeren Hintern. Früher wurde ich ‚Entenarsch‘ wegen meinem Po genannt, heute bin ich stolz auf meinen Po. Nessi im Interview Heftiges Bodyshaming gegen Billie Eilish: Fans supporten Umgib' dich mit guten Leuten und gute Dinge werden passieren Auf Instagram postete Nessi vor einer Weile auch ein Bild, das ungewöhnlich für sie ist: iamxnessi, Instagram , 30.9.2019, 18:49 Uhr „Bis vor ein paar Monaten hätte ich nie ein Bild wie dieses gepostet, aber die Menschen um mich herum geben mir das Vertrauen, mich endlich so gut zu fühlen, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Umgib' dich mit guten Leuten und gute Dinge werden passieren.“ Nessi hat nämlich lange Zeit nichts besonders Körperbetontes auf Instagram zu zeigen. Im Interview erzählt sie, dass ihre Schwester sie dazu gebracht hat, das Outfit überhaupt anzuziehen. Sie sagte zu ihr: Los zieh das an, das wird super aussehen! Nessis Schwester Und Nessi zog es an.

Und sie sah super darin aus. ❤️ Miley Cyrus, Demi Lovato und Co. setzen sich gegen Body Shaming ein Instagram vs. Reality Mit einem hat Nessi aber immer noch zu kämpfen. Das hört man auch ganz gut in ihrem Song „Schein ist Betrug“. Nämlich mit der „perfekten Instagram Welt“. Aber nicht, weil sie das Gefühl hat, sie muss sich auf Instagram verstellen: Ich finde mich cool, ich mag mich, wie ich bin. Darum geht es nicht. Ich habe mich oft dabei erwischt, wie ich durch Instagram scrolle und denke: ‚Warum ist mein Leben nicht so?‘. Nessi im Interview Man bekomme unterschwellige Komplexe und das sei gefährlich, sagt Nessi. Deswegen findet es die Musikerin wichtig, dass auch andere Leute auf Instagram zeigen, dass das nicht alles Realität ist, was die Userinnen und User da sehen. Das ganze Interview mit Nessi und viel mehr Frauenpower die wir diese Woche feiern sollten, gibt es oben im Video 👆