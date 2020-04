Rapper Shindy überrascht in diesem Jahr mit einer Osteransprache auf seinem YouTube-Kanal. Zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Kessing bittet Shindy die Leute, auch weiterhin in der Corona-Krise zusammen zu halten.

Das hat wohl nicht nur die Shindy-Fans überrascht: Am 09. April veröffentlichte Rapper Shindy ein neues Video auf seinem Kanal. In dem Video geht es aber nicht um Musik, sondern um einen ernsten Apell zusammen mit dem Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen - Jürgen Kessing. Shindy, der auch aus Bietigheim-Bissingen kommt, erklärt zusammen mit dem Oberbürgermeister Kessing in fünf Minuten, warum es so wichtig ist, an diesem Osterfest trotz des guten Wetters auf die Kontaktbeschränkungen zu achten.

Shindy apelliert: "Lasst uns den älteren Menschen zeigen, dass sie uns nicht egal sind!"

In den ersten Minuten lässt Rapper Shindy den Bürgermeister erst mal selbst die Worte an die User richten. Kessing bedankt sich für die Idee von Shindy, dieses Video zu machen. Damit habe er die Chance, auch mal eine ganz andere Zielgruppe anzusprechen. Für Kessing ist klar: "Wir müssen weiter an Kontaktbeschränkungen festhalten, bis der Virus besiegt ist."

Im zweiten Teil des Videos spricht nun auch Shindy über die aktuelle Lage und was er sich von allen Menschen wünscht:

Lasst uns den Leuten, die sich für uns abschuften, zeigen, dass wir das zu schätzen wissen. lasst uns den älteren Menschen zeigen, dass sie uns nicht egal sind und wir uns immer noch um sie sorgen. Shindy im Video

Klar sei, dass jeder - auch Shindy - bei dem schönen Wetter lieber draußen wäre und mit Freunden chillen würde. Das sei im Moment aber nicht möglich. Möglich dagegen ist es, dieses kleine Opfer zu bringen und zu Hause zu bleiben.

So reagieren die User auf Shindys Osteransprache

Es ist zwar ungewöhnlich, so ernste und direkte Worte in einem normalen Video, ohne Rap oder andere Musik zu hören, aber die Fans und auch andere User respektieren Shindy für diese Aktion. Über 230 Tausend Aufrufe hat das Video, 36 Tausend Daumen nach oben, nur 440 User gaben einen Daumen nach unten.

"Ich muss sagen, dass diese Aktion Shindy extrem sympathisch gemacht hat", schreibt ein User und bekommt alleine auf diesen Kommentar Tausend Likes.

Ein anderer User stellt noch etwas anderes fest: "Jetzt bekommt die Line „Shindy for President“ eine ganz neue Bedeutung"

Shindy hat mit dem Video gezeigt, wofür ein Rapper seine Reichweite einsetzen kann und die Message ist gerade jetzt die richtige: Zusammenhalten und Mitgefühl zeigen!