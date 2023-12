Prinz Harry und Meghan Markle - erste Trennung

Der für die erfolgreiche Serie Suits verantwortliche Sender US Network hat heute offiziell bestätigt, dass Meghan Markle nicht weiter in der Serie mitspielen wird.

Die Verlobte von Prinz Harry hat von Anfang an in der Serie Suits mitgespielt. In 103 Folgen war sie zu sehen, aber nach Staffel 7 müssen alle Fans von der Rolle Rachel Abschied nehmen.

Das Gerücht ging ja schon lange um. Man kann eben nicht Schauspielerin und gleichzeitig Prinzessin sein.

Meghan hat in ihrem ersten Interview als Verlobte von Prinz Harry aber selbst gesagt, dass es für sie kein Verlust, sondern nur eine Veränderung ist.