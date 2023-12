Jennifer Lawrence schenkt ihrer besten Freundin einen Sportwagen

Jennifer Lawrence hält, was sie verspricht: Ihre beste Freundin, Kris Jenner, hat sich einen Porsche gewünscht. Jennifer Lawrence hat den Wunsch (fast) erfüllt.

Die Mutter der Kardashian-Ladies Kim, Kendall, Kylie: Kris Jenner (62) ist seit kurzem sowas wie die beste Freundin von Jennifer Lawrence. Jedenfalls verstehen sie sich nach einem Abendessen, zu dem Jen eingeladen war, wunderbar!

Jennifer Lawrence hat also ihre BFF auch direkt gefragt, was sie sich denn so zu Weihnachten wünscht. Und es ist SO klar. Wenn das Kardashian-Oberhaupt Kris Jenner einen Wunsch frei hat, dann will sie einen fetten Wagen. Am liebsten einen Porsche. Und genau diesen Wunsch hat sich Jennifer Lawrence notiert.

My BFF #Jenniferlawrence asked me what i wanted for Christmas and of course I said a Porsche, DUH. My girl didn’t disappoint. Thank you Jen I love you!!! #bffsforever #christmassurprise #jlaw #soexcited

Es ist (natürlich) nur ein Spielzeugauto! Aber Kris Jenner freut sich voll: "My girl didn’t disappoint. Thank you Jen I love you!"

Ach, darüber würden wir uns alle freuen. Wenn wir, nachdem wir uns über das lustige, kleine Spielzeugauto gefreut haben, eine der sieben Garagen betreten und in einen der 58 echten Sportwagen einsteigen. ;)