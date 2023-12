Brad Pitt bietet 120.000 Dollar für ein Date mit "GoT"-Star Emilia!

Brad Pitt würde sie so gerne daten: Bei einer Charity-Auktion soll Brad 120.000 Dollar für ein Date mit "Game of Thrones"-Schauspielerin Emilia Clarke geboten haben.

Wie viel Geld bietest du für ein Date mit Emilia Clarke - der Schauspielerin aus "Game of Thrones"? :wink: Also Brad Pitt (54) hat schon mal gut vorgelegt: 120.000 Dollar hat er für ein Date mit Emilia geboten. Das Geld würde dann für einen guten Zweck gespendet. Das schreibt die amerikanische TMZ.

Bei einer Charity-Auktion von dem Schauspieler Sean Penn ist unter anderem ein Date mit Emilia Clarke (31) von "Game of Thrones" versteigert worden. Brad Pitt war dort auch am Start und malte sich bestimmt schon ein wunderschönes Dinner mit Hottie Emilia aus: 120.000 Dollar bot er für das Date. Am Ende hat es aber trotzdem nicht gereicht. Das Date ist für 160.000 Dollar raus gegangen - an einen Unbekannten übrigens.

Aber sind wir mal ehrlich: Die hätten richtig schöne Kinder zusammen. Naja.