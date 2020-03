Wegen des Coronavirus sitzen viele von uns zu Hause - Corona Quarantäne. Da kann einem schon auch mal langweilig werden, sogar den Stars. DJ Flume hat da schon eine Idee: Wie wäre eine Collabo für neue Musik?

Der australische DJ und Produzent Flume scheint nicht genug ausgelastet in Zeiten des Coronavirus. Wenn eh alle zu Hause sind, dann kann man doch auch was starten, so wohl sein Gedanke. Auf Instagram hat er nämlich zu einer Corona Kollaboration aus der Ferne aufgerufen: "Wer will eine Corona-Collabo machen?"

So reagieren Stars auf den Coronavirus

Corona Collabo - Diese Stars haben richtig Bock

Und ja, die Stars haben Interesse! Fast 2.000 Kommentare stehen unter dem Posting momentan.

Unter anderem schrieb zum Beispiel Charli XCX: "So bored", also übersetzt "So gelangweilt". 1.529 User feiern das mit einem Herz für diesen Kommentar.

Die Drunken Masters meden sich auch für die Kollaboration, genauso wie DJ Diplo, der auch am Start sei. Die Beatz kommen von Halsey, zumindest verspricht sie das auf Instagram und auch DJ Oliver Heldens meldet sich: "Lasst uns ein paar futuristische Knaller machen!"

Also wir sagen es mal so: Wenn da 2020 nicht die fetteste Kollaboration des Sonnensystems bei rum kommt, sind wir sauer!