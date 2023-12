Wann startet die achte Staffel Game of Thrones? Die Frage stellen sich im Moment alle Fans. Die Schauspielerin Maisie Williams hat uns jetzt vielleicht die Antwort darauf gegeben.

Maisie Williams spielt in GoT die Rolle von Arya Stark. In einem Interview mit der britischen Zeitung Metro hat sie jetzt unter anderem über die achte und letzte Staffel geredet.

In dem Interview sagt sie, dass die Crew mit den Dreharbeiten für die Staffel im Dezember schon fertig sei. UPS! Danach wäre der Schnitt der Folgen noch sehr aufwendig, deswegen würde die neue Staffel dann erst im April starten.

🐺 Game of Thrones Season 7 Premiere 🐺

Damit ist der Start der letzten Staffel Game of Thrones natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Aber unwahrscheinlich ist der Start im April definitiv nicht. :heart_eyes: