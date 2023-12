Star Wars 9: Das verrät der erste Trailer

Im Dezember kommt endlich der nächste Star Wars Film ins Kino. Jetzt ist der erste Trailer da und der verrät uns auch den Titel vom 9. Star Wars Film: "The Rise Of Skywalker".

Der Trailer verspricht so einiges für den letzten Star Wars Film in der neusten Triologie. Mit toller Filmmusik, epischen Schlachten zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand und großartigen Kulissen sorgt dieser Trailer auch bei nicht-hardcore Star Wars Fans für ordentlich Gänsehaut.

Starttermin für "The Rise Of Skywalker"

Spätestens jetzt sollten wir uns alle den 19. Dezember dieses Jahr fett im Kalender anstreichen. Denn da startet Star Wars Episode 9 "The Rise Of Skywalker" in Deutschland. Wie der deutsche Titel des Films sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bisher ist nämlich nur der englische Trailer veröffentlicht.

Die Fans rasten aus

Bei allen Star Wars Fans sorgt der Trailer für ordentlich Puls und Vorfreude. Auf Twitter und Co. rasten sie komplett aus.

Also.... DER STAR WARS TRAILER WAR MAL SOOO GUT. LANDO, REY (die, so tippe ich immer noch, ein skywalker ist) UND DER FUCKING IMPERATOR. AHHHHH #RiseOfSkywalker

STARWARSSTARWARSSTARWARS AAAAAARGH!!! #EpisodeIX #RiseOfSkywalker

Und auch zum Titel "The Rise Of Skywalker" gibt's schon einige Theorien, was dieser für den Film bedeuten könnte...

#RiseOfSkywalker Also, ich glaube, dass mit dem Titel Anakin gemeint ist. Kylo wird versuchen sein Idol zu finden (Macht-Geist) und wird dazu den Imperator (wie auch immer er überlebt hat) benötigen.