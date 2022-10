Neuer Sound von Marteria & Casper: Supernova

„Supernova“ ist die zweite Single aus dem gemeinsamen Album der beiden Rapper: „1982“. Der Track geht mit einer richtig starken Hook an den Start, die dank der charakteristischen Stimmen der beiden einfach direkt wie ‘ne geile Hymne klingt.

Casper und Marteria schaffen es, ihre beiden Stile perfekt miteinander zu verschmelzen – und das kann sich hören lassen. Sogar Rapper Sierra Kidd hat das Video schon bei YouTube kommentiert.

Können wir darüber sprechen, wie wunderbar dieser Beat ist?

Wir können ihm nur zustimmen! Nicht nur der Song ist unfassbar gut, sondern auch das Musikvideo geht so richtig steil! Zuerst bereiten sich Cas und Marten auf einen vermeintlichen Boxkampf vor… aber ob das wirklich so ist und wie das ausgeht?

Gönnt euch das Video

Wir verraten so viel: Cas aka „The Flame“ und Marten aka „King Marten“ machen ganz großes Kino.

Auch Fußballfans sollten sich das Video unbedingt anschauen

Im Video sieht man übrigens auch einige bekannte Gesichter. Felix Brummer von Kraftklub und Nico von K.I.Z übernehmen als Team-Mitglieder von Casper und Marteria das Anfeuern, dazu gibt der legendäre Dendemann den Schiri.

Lena Meyer-Landrut auch am Start - trotz anfänglichem Trouble

Das absolute Highlight ist Lena Meyer-Landrut! Sie eskaliert im Casper Fan-Shirt einfach mal komplett. Vor allem nach der sehr merkwürdigen TV-Folge „Durch Die Nacht“ von 2011, in der Casper und Lena einen gemeinsamen Abend miteinander verbracht haben, ist das ein sehr nicer Move von ihr! Damals wirkten die beiden als würden sie sich überhaupt nicht mögen. Die Supernova macht zum Glück alles vergessen also geht in Deckung, die Boys haben sehr viel Energie!