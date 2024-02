Die Halbzeit-Shows beim Super Bowl sind legendär. 2021 soll The Weeknd auftreten. Alle Facts und warum er seine Fans mit der Ankündigung auf Instagram erst mal verwirrt hat, erfährst du hier.

The Weeknd hat seine Fans mit mysteriösen Hinweisen auf Instagram zum Rätseln gebracht. Unter anderem hat er ein kurzes Video mit der Caption "LV813" hochgeladen.

LV813? Was soll das heißen? Ein neues Album vielleicht? Ein neuer Song? Das glauben zumindest einige Fans in den Kommentaren.

Sogar auf der Plattform Reddit wurde gerätselt und tatsächlich scheint ein User die Lösung zu haben. Er schreibt „LV“ würde für den 55. Super Bowl stehen und 813 für die Vorwahl von Tampa Bay in Florida, wo das Spiel ausgetragen wird.

The Weeknd fühlt sich wegen Super Bowl-Möglichkeit "geehrt"

Und tatsächlich stimmt das! Nicht nur die NFL hat die Info bestätigt, auch The Weeknd selbst hat ein Posting veröffentlicht, in dem er erklärt, dass er am 7. Februar auftreten wird.

Laut einer Pressemeldung soll er außerdem gesagt haben, er fühle sich „geehrt“ auf dieser besonderen Bühne performen zu dürfen.

Wieso gibt es eigentlich immer so einen riesigen Hype um den Super Bowl? Der Super Bowl, also das Finale in der National Football League, gilt als größtes Sportevent in den USA und ist mit sehr großen Werbeaktionen verbunden. In der Halbzeit-Show treten traditionell große Stars mit entsprechenden Bühnenshows auf. In den letzten Jahren waren das zum Beispiel Justin Timberlake, Jennifer Lopez und Shakira.

Unter dem Posting von The Weeknd sind die Fans begeistert, unter der Ankündigung der NFL sieht man viele skeptische Kommentare.

Einige scheinen auch unsicher zu sein, wie groß so eine Show in Zeiten von Corona überhaupt werden kann, schließlich müssen immer mehr Sportveranstaltungen ohne Publikum stattfinden. Im September hieß es noch, die NFL hoffe, dass „Tausende Zuschauer“ live vor Ort im Stadion dabei sein können. Man würde sich aber auf verschiedene Szenarien, zur Not auch mit wenigen oder ohne Fans vor Ort, vorbereiten.

In diesem Fall würde The Weeknd aber immer noch vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehern performen.