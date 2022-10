Im Interview hat die Sängerin erzählt, wie sie bei ihrem Auftritt an Silvester gegen die Kälte gekämpft hat.

Camila Cabello ist dieses Silvester auf dem Times Square in New York aufgetreten. Und zu diesem Auftritt hat sie die Dirty Facts in der Show von Ellen de Generes raus gehauen.

Sie sagte zusammengefasst: Weil sie aus Miami kommt, hat sie nachts in New York natürlich total gefroren. Deswegen hatte sie mehrere Schichten Klamotten an und hat sich dann noch einen Handwärmer in die Hose gesteckt. Wie geil ist die denn?

