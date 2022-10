DJ Marshmello kennen wir alle spätestens seit "Silence" zusammen mit Khalid. Darin sorgt er für ziemlich chillige Klänge. Doch der DJ kann auch anders!

In einem neuen Video auf seinem Youtube-Channel zeigt uns Marshmello jetzt seine Koch-Skills - und die haben es in sich! Zubereitet werden leckere Schokomäuse, die uns ziemlich an einen anderen bekannten DJ, Deadmau5, erinnern.

Genau den möchte Marshmello wohl auch in seinem neuen Clip dissen. Denn nachdem der DJ seine Schokomäuse zubereitet hat, klatscht er sie an die Wand...

Die beiden DJs Marshmello und Deadmau5 sind schon häufiger aneinander geraten. Bei Twitter gab es schon häufiger böse Tweets. Grund dafür ist wohl auch, dass Marshmello mit seinem überdimensionalen Marshmello-Kostümkopf an Deadmau5 erinnert, der mit einem Maus-Kopf vor Jahren zu einem der angesagten DJs wurde. Manche nennen es eine dreiste Kopie.