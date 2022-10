Im Dezember kommt endlich der nächste Star Wars Film ins Kino. Jetzt ist der erste Trailer da und der verrät uns auch den Titel vom 9. Star Wars Film: "The Rise Of Skywalker"

Der Trailer verspricht so einiges für den letzten Star Wars Film in der neusten Triologie. Mit toller Filmmusik, epischen Schlachten zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand und großartigen Kulissen sorgt dieser Trailer auch bei nicht-hardcore Star Wars Fans für ordentlich Gänsehaut.

Spätestens jetzt sollten wir uns alle den 19. Dezember dieses Jahr fett im Kalender anstreichen. Denn da startet Star Wars Episode 9 "The Rise Of Skywalker" in Deutschland. Wie der deutsche Titel des Films sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bisher ist nämlich nur der englische Trailer veröffentlicht.