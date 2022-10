Am 22. August gibt es nach vier Jahren endlich neue Musik!

Wer auf den Social Media-Seiten von 30STM unterwegs war, der hat dort sehr oft den Hashtag #Soon gelesen. #Soon hier, #Soon da, immer wieder stolperten wir über #soon. Das sollte wohl eine Anspielung auf neue Musik sein – die letztendlich doch lange auf sich warten ließ. Das ging auch schon so weit, dass sich Fans in den Kommentaren bei Facebook, Instagram und YouTube beschwerten, dass sie doch nur verarscht werden.

Seit wenigen Stunden ist aber klar: Jared Leto, Shannon Leto und Tomislav Miličević werden am 22. August 2017 nach vier Jahren endlich eine neue Single rausbringen. Diese wird „Walk On Water“ heißen. Das wurde in einem (mehr oder weniger echten) Video mit dem vermeintlichen Chef ihres Musiklabels gedroppt.