Super Bowl Selfie Kid: Das ist Justin Timberlakes Antwort

Justin Timberlakes Halfimeshow beim diesjährigen Superbowl war einfach großartig. Der heimliche Star der Show war aber der 13-jährige Ryan und sein Selfie mit Justin Timberlake.

Ryan McKenna ist mit seinem Selfie zwar sicherlich nicht so berühmt wie Justin Timberlake, aber auf jeden Fall berühmt genug, damit ihn die Moderatorin Ellen DeGeneres in ihre Talkshow einlädt. Dort war er am Freitag zu Gast und hat erzählt wie es überhaupt zu dem Selfie kam.

Justin Timberlake is the best guy ever

Ryan und seine Familie wussten zwar, dass sie gute Plätze beim Superbowl erwischt hatten. Aber das Justin Timberlake in ihre Nähe kommen würde, das hatten sie nicht geahnt. Doch direkt zu ihren Plätzen kam Timberlake nicht. Ryan musste sich ein paar Reihen vorkämpfen bis er die perfekte Selfieposition erreicht hatte.

Justin will Ryan persönlich treffen

Ellen hatte in der Show eine Überraschung für Ryan vorbereitet. Mitten im Interview war plötzlich Justin Timberlake live am Telefon und hat sich mit Ryan und Ellen unterhalten. Ryan kann das gar nicht so richtig fassen und bricht fast in Tränen aus. "Es war so unerwartet, dass Du einfach zu mir runtergekommen ist und dass all das passiert ist.

Deswegen würde ich Dich gerne wirklich treffen." erzählt Justin Timberlake in der Ellen DeGeneres Show. Gesagt, getan: Der Junge bekommt für sich und seine ganze Familie Tickets für eins von Justins Konzerten. "Ich freue mich schon auf unser zweites Selfie", sagt Justin Timberlake am Ende als Verabschiedung.