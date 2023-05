Wenn ein Star eine Reise tut... sieht das ziemlich luxuriös aus!

Es ist Sommer und was darf da nicht fehlen? Richtig! Urlaub! Wenn unsere Lieblingsstars reisen und Urlaub machen, dann aber nicht mit dem Fernbus nach Dänemark.

Im Stau stehen oder neben einem müffelnden Sitznachbarn Fernbus fahren, um sich anschließend mit anderen Hotelgästen um die besten Liegen zu konkurieren? Haben wir alle schon erlebt. Ein Foto von Dua Lipa zeigt: Ein Fernbus kommt für sie nicht in Frage, da wäre auch nicht so viel Platz für ihr Weinglas. Und ein Robin Schulz schwört auf seine Beinfreiheit in seinem Privatjet. Unsere liebsten Stars und wie sie in diesem Sommer reisen, checkt ihr jetzt in unserer Bildergalerie.