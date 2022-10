Kelvyn Colt: Tourdoku mit Ananas-Freestyle und schweißnassem T-Shirt

Kelvyn Colt könnte 2019 einer der krassen Durchstarter sein. Die neue Tourdoku zu "Mind of Colt" verspricht auf jeden Fall geile Performances bei Konzerten.

Rapper Kelvyn Colt kommt aus Wiesbaden, lebt in London und macht Musik auf der ganzen Welt: Berlin, New York, Los Angeles und München. Sein Talent hat ihn schon ins Studio von Dr. Dre geführt, oder zu Vybz Kartel nach Jamaika. Mit "Love & Hate" hat es Kelvyn Colt auch schon auf unsere DASDING-Playliste geschafft.

Und damit ist er gerade auch auf "Mind of Colt"-Tour auf die er uns im neuen YouTube-Video mitnimmt und uns mal zeigt, was "behind the scenes" so abgeht. Es gibt einen Ananas-Freesytle, er muss nach dem Konzert in Berlin sein T-Shirt auswringen, weil er so sehr geschwitzt hat und überhaupt fühlt man sich, als wenn man auf der Tour dabei gewesen wäre. Oben checkst du die 10 Minuten-Doku!