Man könnte meinen, dass Zedd bei Major Lazer angeheuert hat. Mit EDM hat seine neue Single „Get Low“ jedenfalls herzlich wenig zu tun. Dafür stimmt der Sommer Vibe und Liam Payne liefert auch ordentlich ab!

UM WEN GEHT'S DA?

Zedd müsste so ziemlich der einzige GRAMMY-Gewinner aus Kaiserslautern sein, wo gibt. Justin Bieber, Lady Gaga, Alessia Cara oder Selena Gomez haben schon in seinem Studio ins Mikro geträllert, jetzt kommt noch Liam Payne dazu. Auch er versucht sich nach One Direction als Solokünstler – mit Erfolg! Seine erste Single „Strip That Down“ feat. Quavo ist ein Volltreffer.

WARUM SOLL ICH DAS ANHÖREN?

Von dem süßen 1D-Sound ist Liam Payne weit entfernt. Mit „Get Low“ haben Zedd und er eine lässige urbane Clubnummer erschaffen, die aber genauso gut deinem nächsten Road Trip musikalisch untermalen wird.

MIT WEM KANN ICH DAS TEILEN?

Achtung – Flirt Alarm! Ich sag nur: „hands on your waist, let’s go“!

FACTS ZUM KLUGSCHEISSEN

Zedd und Mark Forster kennen sich seit der Schule. Die Jungs haben früher in verschieden Schulbands gegeneinander gebattlet.

Liam Payne ist seit letztem Jahr mit Sängerin Cheryl Cole zusammen, die 10 Jahre älter ist als er. Die beiden haben bereits im März ein gemeinsames Kind bekommen. Cheryl hat sogar damals in der Jury bei X-Factor gesessen als One Direction im Rennen war. Da war Liam gerade mal 17 Jahre alt…