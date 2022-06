Drei Cafés in Ulm, die du (noch) nicht kennst

Welche Cafés kennst du noch nicht? Wir finden sie für dich – in unserer Geheimtipp-Reihe.

Die Straßen von Ulm sind voll mit Cafés. Dabei haben wir manche mehr auf dem Radar als andere. Im ersten Teil unserer Geheimtipp-Reihe haben wir uns auf die Pirsch begeben, um dir versteckte oder weniger bekannte Läden zu präsentieren. Und vielleicht können wir dich dabei zu etwas Neuem inspirieren.

Über (Me and all hotels)

Café "Über" am Ulmer Hauptbahnhof DASDING

Das Wohnzimmer Ulms!

Über den Wolken – oder zumindest über den Dächern – von Ulm kannst du deinen Kaffee mit Lieblingsview genießen: Dem Blick auf´s Ulmer Münster. Das "Über" befindet sich direkt am Hauptbahnhof, im achten Stock des "Me and all hotels". Unser Highlight: Der pinke Einhorntee mit Marshmallows und Mini-Donuts.

Anoa

Café "Anoa" in der Pfauengasse DASDING

Oase, mediterranes Ambiente, Kaffee.

Das "Anoa" beschreibt sich selbst als "die Ulmer Oase zwischen Münster und Hauptbahnhof". In mediterranem Ambiente lässt sich die ein oder andere Kaffeespezialität schlürfen, einer der hausgemachten Kuchen schnabulieren (unser Favorit: Himbeer-Oreo) oder ganz casual beim morgendlichen Mittwochsyoga in den Tag starten.

Frida

Café Frida am Judenhof DASDING

Vegan, frisch, gesund!

Das "Frida" ist eine Hommage an die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Ihre Portraits blicken im Café am Ulmer Judenhof von nahezu jeder Wand. "Frida" versorgt dich mit veganen Leckereien und hausgemachter Limo. Besonders fein: Die liebevoll angerichteten Frühstücksbowls mit Obst, Smoothie und gewürztem Porridge.