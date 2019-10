Hallo Freunde, Annette mein Name! Endlich bin ich Teil der DASDING-Crew und ich finde das furchtbar aufregend. Also was ich sagen will: ich bin immer und überall aufgeregt, auch wenn es keinen Grund gibt aufgeregt zu sein. Zum runterkommen brauche ich meine Kopfhörer, weil damit schalte ich mich kurz ins Off. Gebürtig komme ich aus Baden-Württemberg und finds arg schee wiedr im Ländle zu sein. Grüßle!

Bei DASDING bin ich: Moderatorin in der DASDING Morningshow mit Flo Ohne DASDING wäre ich: nur halb so cool Vor DASDING war ich: in Berlin angesiedelt und am cornern beim Späti meines Vertrauens Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: am Fernsehschlafen Wie ich am liebsten angesprochen werde: Annette, Nette Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Anette, Annete, Anete Wie man mich am leichtesten rumkriegt: mit nem ausgesprochen geilen Musikgeschmack und Bass aus den Boxen Unter meinem Bett verstecke ich: Pfandflaschen im Wert eines Kleinwagens Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Bomfunk MC's - Freestyler Diese Filmszene passt zu mir: "Zigarette? Ja, ich weiß." (Die nackte Kanone) Was ich mir schon immer als Download wünsche: Hirn für Dummschwätzer Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Wenn man sich über Feminismus lustig macht Mein „erstes Mal“: nächste Frage! Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Linkshänder zu sein ist hart Wichtigster technischer Fact: Ein Aux-Kabel im Auto rettet jeden Stau