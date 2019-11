Hallöle, ich bin’s. Vorname: Carina. Nachname: Jap, genau. Wie die eine Familie bei Game of Thrones.

Ich habe schon in verschiedenen Städten (während der Unizeit zum Beispiel in Mainz, Bild 2!), aber immer im DASDING-Sendegebiet gewohnt. Unter Freunden werfe ich echt gerne mit Fun Facts und Geschichten um mich. Bei DASDING darf ich das jetzt sogar auf verschiedenen Kanälen.

Das bin ich ... DASDING Das liebe ich ... DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten ... Wir alle haben so einen Freund. Und. Er. Wird. Es. Nie. Lernen. _____________________________ #memes #dailymeme #freiburg #mainz #ulm #kaiserslautern #mannheim #karlsruhe #stuttgart #memeoftheday #deutschememes #badenwürttemberg #rheinlandpfalz #bawü #rlp #sorrynotsorry #text dasding, Instagram , 22.8.2019, 15:19 Uhr