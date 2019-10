Hi, mein Name ist Christin. Ich liebe mexikanisches Essen, Reisen, Hundevideos und gute Geschichten. Damit ihr von letzterem auch etwas habt, bin ich mit Cam und Mikro in der Rhein-Neckar-Region unterwegs. Vielleicht laufen wir uns ja bald mal über den Weg?!?

Bei DASDING bin ich: immer auf der Suche nach spannenden Themen Ohne DASDING wäre ich: weniger live, laut und lässig Vor DASDING war ich: Videojournalistin bei einem regionalen TV-Sender Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: Reporterin, am Neckar, auf dem heimischen Sofa oder am allerbesten: auf Reisen Wie ich am liebsten angesprochen werde: Christin Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: alle anderen Wie man mich am leichtesten rumkriegt: Offenheit, Ehrlichkeit und Kuuuuchen Unter meinem Bett verstecke ich: Kisten mit Klamotten, in die ich ja irgendwann wieder passen könnte… Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Happy von Pharrell Williams :) Diese Filmszene passt zu mir: Forrest Gump, wie er auf der Parkbank Pralinen nascht. "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt." Recht hat er. Was ich mir schon immer als Download wünsche: mehr Zeit und Geld für Fernreisen Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: auf der Tanzfläche Mein „erstes Mal“: geht euch ja wohl echt mal gar nix an Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Lernt endlich die korrekte Verwendung von "dass" und "das"! Biiiiittte! Wichtigster technischer Fact: Und bist du noch so fleißig, am Ende sind's 1:30