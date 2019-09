Hellooo gerade noch in #0711 bin ich für mein Praxissemester zurück in die Heimat gekommen und arbeite nun für das nächste halbe Jahr in der Onlineredaktion wo ich meine Leidenschaft für Memes voll ausleben kann.

Bei DASDING bin ich: Praktikantin in der Onlineredaktion Ohne DASDING wäre ich: Immernoch in Stuttgart Vor DASDING war ich: Studentin in Stuttgart Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: Netflixstammkundin und Hobbybäckerin Wie ich am liebsten angesprochen werde: Ganz simpel mit meinem Namen :D Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Lisa Wie man mich am leichtesten rumkriegt: Mit Essen Unter meinem Bett verstecke ich: Eine Bettschublade und jede Menge Staub. Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Queen - Don´t stop me now Was ich mir schon immer als Download wünsche: Kuchen! Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Arroganz Mein „erstes Mal“: …Schokolade gegessen habe ich schon als kleines Kind. Was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Biss. Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Dein Auto hat einen Blinker? Dann benutz ihn! Wichtigster technischer Fact: Bei schlechter Laune erst mal was essen.