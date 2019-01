Hey, ich bin Marco, komme aus NRW und freue mich, euch hier zu verzaubern. Okay... wahrscheinlich könnte jeder meinen Job hier machen, aber niemand kann so sein wie ich. ;-) Ach und meine Lieblingsserie ist Suits, die hab ich zweimal durch - brauche jetzt neue Serienempfehlungen. Immer her damit.

Bei DASDING bin ich: …Zauberer, Freak und Mädchen für Alles. Ohne DASDING wäre ich: …auch noch nicht mit dem Studium fertig. Vor DASDING war ich: …beim Radio in NRW. Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: …meistens unterwegs. Und manchmal in der Uni. Wie ich am liebsten angesprochen werde: Marco. Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Mopsi. Ja, es gab Menschen, die haben versucht mich so zu nennen… R.I.P. Wie man mich am leichtesten rumkriegt: Ein/ zwei/ zehn Bier oder Wein. Unter meinem Bett verstecke ich: Einen geheimvorrat Süßigkeiten für den Fall einer spontanen Zombieinvasion und ungeliebte Klamotten, die irgendwann bestimmt mal wieder Hip werden. Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Being Alive - Hardwell & JGUAR Was ich mir schon immer als Download wünsche: Currywurst + Pommes weiß. Die Download-Manta als kleiner Snack zwischendurch. Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Wenn man versucht, mich zu verarschen. Mein „erstes Mal“: War sooo aufregend! Davor musste ich erstmal einen "Beruhigungstee" trinken. Also den aus dem Kühlschrank. In den Bunten Flaschen. Mit Kronkorken. Danach lief meine erste Radioshow gleich viel entspannter. Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Wein auf Bier, das rat ich dir. Bier auf Wein, das rat ich dir. Wichtigster technischer Fact: Im EDV Unterricht am Gymnasium (5. Klasse) gelernt: Windows XP reagiert schneller, wenn man den Bildschirm streichelt. Und damals hießen Hashtags noch Raute. #DankeHerrFornefeld!