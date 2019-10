Wenn irgendwo in der DASDING-Redaktion ein Buch liegt, hatte ich das bestimmt schon in der Hand. Vielleicht erzähle ich auch davon im DASDING Schriftsteller. Ansonsten erzähle ich was anderes! Bevorzugt am Wochenende, denn unter der Woche studiere ich. Vielleicht mag ich Wochenenden deshalb lieber..

Bei DASDING bin ich: älter geworden... Ohne DASDING wäre ich: auch älter geworden! Vor DASDING war ich: 16 Jahre alt. Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: mich langsam mal um Anti-Aging Produkte kümmern. Wie ich am liebsten angesprochen werde: Spart eure Kreativität für Wichtiges, nennt mich Mira. Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Miriam (Mira ist tatsächlich ein vollständiger Name.) Wie man mich am leichtesten rumkriegt: Für den Anfang reichen Charme, Komplimente und Geschenke. Unter meinem Bett verstecke ich: nichts. Aber davon sehr viel! Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: nur ein Titel? Dann bin ich ein Mash-Up, glaube ich. Was ich mir schon immer als Download wünsche: Sonnige Zeiten für stürmische Tage. Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Ellenlanges Drumherumgeschwafel! (Und nur fürs Protokoll: ich trete nicht wirklich...) Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Schnauze halten, Ohren spitzen! (dazu synchron folgende Handbewegung: kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger nebeneinander, Daumenspitze an Mittelfingerspitze klappen - das ist der Part für "Schnauze halten". Für "Ohren spitzen": Zeigefinger und kleinen Finger aufstellen.) Wichtigster technischer Fact: Vanille-Eis + Kabapulver = ♥