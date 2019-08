Franke mit Wurzeln in Ghana, Westafrika. Jetzt für DASDING an der Dreisam am Start. Macht mega Spaß in einer der schönsten, wärmsten und freundlichsten Städte Deutschlands leben und arbeiten zu dürfen.

Bei DASDING bin ich: Reporter und Videojournalist Ohne DASDING wäre ich: Studierter DJ Vor DASDING war ich: Volontär Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: Auflegen, Basketball spielen, bouldern, die Welt erkunden Wie ich am liebsten angesprochen werde: Wusel, Howie Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Owuso, Usuwo, Owoosu, Owuzu, Owosu.. Wie man mich am leichtesten rumkriegt: mit Oldschool-Hip Hop Unter meinem Bett verstecke ich: Nichts. Geht auch schlecht bei einem Boxspringbett ;) Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Kendrick Lamar - i Was ich mir schon immer als Download wünsche: Sonnenschein Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Intoleranz Mein „erstes Mal“: mit 13 bei Rock im Park. Seitdem Rapfan :) Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Nein, du darst NICHT in meine Haare fassen !! Wichtigster technischer Fact: 2 Plattenspieler sind immer besser als einer :)