mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Servus, ich bin Alex. Meine durchschnittliche Handy-Bildschirmzeit beträgt 9 h 4 min am Tag. Gerne auch zwei Apps parallel - hab ja auch zwei Augen. Mein Lieblings Klemmbaustein-Set ist die 75252 (OK, ich hab leider keine Ahnung davon). Zu meinen Schwächen zählen Textsicherheit bei Songs, aber dann trotzdem so laut mitsingen, dass jeder denkt, ich wüsste den richtigen Text.