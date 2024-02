mit Whatsapp teilen

Hallo Freunde, Annette mein Name! Teil der DASDING-Crew zu sein finde ich furchtbar aufregend. Also was ich sagen will: Ich bin immer und überall aufgeregt, auch wenn es keinen Grund gibt aufgeregt zu sein. Um runterzukommen brauche ich meine Kopfhörer - damit schalte ich mich kurz ins Off. Ihr hört mich bei DASDING in der Morningshow, in Play und auch manchmal am Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet! Grüßle!