Das ist Benedikt, ¼ der DASDING Morningshow und im zweiten Leben Reporter bei der Landesschau Baden-Württemberg. Also falls euch mal die Gesprächsthemen mit Oma ausgehen: redet über ihn. Ansonsten trefft ihr ihn vermutlich mit einem Getränk an irgendeiner Tankstelle oder mit Espresso im Fitnessstudio („da schmeckt er am Besten“).

Bei DASDING bin ich: schon ewig und immer morgens Ohne DASDING wäre ich: Krankenschwester Vor DASDING war ich: im Saarland Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: immer unterwegs Wie ich am liebsten angesprochen werde: auf Kölsch Wie man mich am leichtesten rumkriegt: mit einer beeindruckenden Geschichte Unter meinem Bett verstecke ich: meine Gags Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Faithless – Insomnia Diese Filmszene passt zu mir: Terrariu… kann isch nisch lesen, mach isch auch nisch Was ich mir schon immer als Download wünsche: emissionsfreie Flugzeuge Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: „Hey“ Mein „erstes Mal“: ein absoluter Traum, wie bei jedem ;) Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Rosinen sind die Ausgeburt der Hölle Wichtigster technischer Fact: Keine Termine und leicht einen sitzen.