Hey ich bin hier für euer abendliches Update zuständig: Ab 18 Uhr erzähle ich euch, was bei uns vor der Haustür und in der Welt los ist. Wenn ihr mich grade nicht im Radio hört, male ich mit Milchschaum Tulpen in Cappuccinos, beobachte Flugzeuge oder schnappe mir die Handys meiner Freunde und fotografier einfach drauf los. Ich nenne das Dokumentarfotografie.

Das bin ich ... SWR DASDING Das liebe ich ... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten ... Guck einfach zu mir Brudi 🖤 ______________________________ #true #friendship #fail #storyofmylife #friends #besties #bff #funny #dasding #eyes #socialmedia #freiburg #mainz #ulm #kaiserslautern #mannheim #karlsruhe #stuttgart dasding, Instagram , 18.8.2019, 13:03 Uhr